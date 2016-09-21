Знаменитые российские супруги-фигуристы станут родителями

Российские фигуристы-супруги Татьяна Волосожар и Максим Траньков в скором времени станут родителями.

Радостную новость на своей страничке в социальной сети Instagram сообщила сама фигуристка, отметив, что пополнение в семье ожидается уже очень скоро. Ранее тренер Волосожар и Транькова Нина Мозер заявила, что оба спортсмена пропустят весь сезон 2016 - 2017.

Напомним, что фигуристы выступают в паре уже в течение шести лет. В августе прошлого года они вступили в законные отношения.

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