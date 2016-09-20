WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами

Очередная часть документов из взломанной базы данных антидопинговой системы ADAMS, опубликованная на сайте хакерной группы Fancy Bears, является подлинной. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, что в последней части документов содержится информация о 26 спортсменах из 10 разных стран, которым WADA в порядке исключения разрешало применять запрещённые вещества. Среди этих спортсменов, например, такие знаменитости, как испанский теннисист, двукратный олимпийский чемпион, 14-ктарный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль и британский легкоатлет, четырёхкратный олимпийский чемпион Мохаммед Фарах.

Также, помимо Надаля и Фараха, в списке значатся ещё 13 олимпийских чемпионов 2016 года.

Всего на данный момент хакеры опубликовали четыре списка с информацией о 66 спортсменах, которым в разное время разрешалось применять запрещённые вещества в терапевтических целях, среди этих спортсменов знаменитые американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, а также четырёхкратная олимпийская чемпионка Рио в спортивной гимнастике американка Симона Байлз.

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