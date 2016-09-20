Правительство РФ объявило гонорары паралимпийцев

Правительство РФ установило размер выплат для российских паралимпийцев, которые отличились на всероссийских соревнованиях в Подмосковье, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Спортсмен, завоевавший золото, получит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 миллиона рублей, а бронзовый призер станет богаче на 1,7 миллиона рублей.

Напомним, что 7 августа Международный Паралимпийский комитет дисквалифицировал и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Россия провела свою, альтернативную Паралимпиаду.

8-9 сентября на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск", "Озеро Круглое" и спортивных базах Москвы и Московской области прошли соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх. Состязания состоялись по инициативе президента РФ Владимира Путина, в них приняли участие 263 спортсмена.