Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады

Почти 1,6 млн долларов потратило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на то, чтобы отстранить от Олимпиады в Рио российских спортсменов. Это больше запланированных средств на 14%, сообщается в отчёте.

Согласно годовому отчёту организации за прошлый год, её бюджет составил $ 27484828. Из них около миллиона долларов поступило из России, лишённой сначала аккредитации собственной антидопинговой лаборатории, а затем и участия многих своих спортсменов в Олимпийских играх.

Как известно, в конце 2014 года WADA создало независимую комиссию для расследования обвинений в отношении российских легкоатлетов, прозвучавших в документальных фильмах на немецком телевидении. На работу комиссии потрачено 1 591 000 долларов США.

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