Завершился 7-й тур РФПЛ
20 сентября 2016, 10:30 [ «АН-онлайн» ]
Домашней победой санкт-петербургского «Зенита» над казанским «Рубином» со счётом 4:1 завершился 7-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).
Московский «Спартак» в 7-м туре добыл три очка в гостях у «Оренбурга». «Красно-белые» одержали победу со счётом 3:1 и не уступили лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России.
Столичный ЦСКА со счётом 2:1 обыграл в гостях самарские «Крылья Советов», а московский «Локомотив» дома уступил «Уфе» со счётом 0:1, потерпев второе поражение подряд.
Результаты других матчей 7-го тура РФПЛ выглядят следующим образом:
«Томь» - «Арсенал» – 1:0
«Урал» - «Анжи» – 0:1
«Терек» - «Амкар» – 1:3
«Краснодар» - «Ростов» – 2:1
После семи игр на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России идёт «Спартак» с 19 очками, ЦСКА с 17 очками располагается на втором месте, а замыкает тройку лидеров «Зенит» с 15 очками.
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