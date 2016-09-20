Завершился 7-й тур РФПЛ

Домашней победой санкт-петербургского «Зенита» над казанским «Рубином» со счётом 4:1 завершился 7-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).

Московский «Спартак» в 7-м туре добыл три очка в гостях у «Оренбурга». «Красно-белые» одержали победу со счётом 3:1 и не уступили лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный ЦСКА со счётом 2:1 обыграл в гостях самарские «Крылья Советов», а московский «Локомотив» дома уступил «Уфе» со счётом 0:1, потерпев второе поражение подряд.

Результаты других матчей 7-го тура РФПЛ выглядят следующим образом:

«Томь» - «Арсенал» – 1:0

«Урал» - «Анжи» – 0:1

«Терек» - «Амкар» – 1:3

«Краснодар» - «Ростов» – 2:1

После семи игр на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России идёт «Спартак» с 19 очками, ЦСКА с 17 очками располагается на втором месте, а замыкает тройку лидеров «Зенит» с 15 очками.

Читайте также:

Футбольная сборная ДНР стала членом ConIFA



«Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы