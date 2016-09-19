Кокорин не ожидал, что вечеринка в Монако настолько возмутит спокойствие россиян

Александр Кокорин, нападающий из Петербургского "Зенита" сказал, что не предвидел настолько большого резонанса от истории про поход футболистов в клуб в Монако. Также он отметил, что про Захарченко говорили меньше.

Кокорину кажется странным, что поход в клуб после провала сборной России раздули до таких масштабов.

"Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас – хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем-то", – цитирует ТАСС Кокорина.

"Недавно у полковника МВД нашли миллиардную сумму. Данная история получила гораздо меньший по своим масштабам резонанс", - заявил нападающий "Зенита".

Напомним, игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили пышную вечеринку с морем шампанского и кальянов в Монте-Карло.

"Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…", — написал Маркин на официальной странице в Twitter.