Китай занял первое место общекомандного зачёта Паралимпиады в Рио с 243 медалями

Китайские спортсмены стали первыми в общекомандном зачёте завершившихся в Рио-де-Жанейро Паралимпийских игр 2016 года. На счету представителей Китая 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых медалей.

Вторую строчку заняла Великобритания с 64 золотыми, 39 серебряными и 44 бронзовыми наградами. На третьем месте финишировала сборная Украины (41-37-39).

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборную России в полном составе от Игр в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) и оставил в силе решение о дисквалификации российских паралимпийцев. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию ПКР, пытавшегося обжаловать решение CAS. Не были удовлетворены и индивидуальные прошения спортсменов о допуске к Играм, а лицензии, завоёванные россиянами, были перераспределены между другими странами.