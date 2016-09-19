Российские теннисисты пробились в Мировую группу Кубка Дэвиса

Мужская теннисная сборная России одержала победу над Казахстаном в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса и вернулась в Мировую группу.

Встреча проходила с 17 по 18 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве и завершилась со счётом со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Россиянин Андрей Кузнецов в рамках встречи, которая, одержал верх над Александром Недовесовым со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5, а также обыграл Михаила Кукушкина со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Другой россиянин, Евгений Донской, проиграл Кукушкину со счётом 7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6. В парном разряде Андрей Рублев и Константин Кравчук победили Александра Недовесова и Андрея Голубева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5.

Напомним, что россияне покинули элитный дивизион Кубка Дэвиса в 2012 году и только сейчас снова заслужили право выступать в Мировой группе.

Кубок Дэвиса проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) и является самым престижным командным турниром. Российские теннисисты выигрывали Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

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