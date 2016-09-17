Островский: на Кубке мира-2016 состав участников обещает быть заметно сильнее

До старта Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO остаётся меньше недели. О предстоящем турнире, который пройдёт с 21 по 26 сентября под Анапой, рассказал старший тренер сборной России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт Эдуард Островский.

«На этом Кубке мира состав участников обещает быть заметно сильнее, так как в прошлом году основная часть лидеров была задействована в подготовке к мировому циклу, а в этом году – только европейский, – сказал Островский. – То, что Кубок мира проходит на территории курорта «Витязево» в Анапе, здорово облегчает нам проблемы по формированию доступности участия в соревнованиях такого уровня. Финансовая доступность играет тоже большое значение. На Кубок мира в Анапу съезжаются больше спортсменов из стран постсоветского пространства, но от этого турнир хуже не становится».

В рамках Кубка мира пройдут соревнования по всем разновидностям кикбоксинга, включая самые зрелищные, такие как «point fighting» и «К-1».

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