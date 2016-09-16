Антон Шипулин: «В моем детстве такого не было»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин и фонд “Общество Малышева 73» открыли 15 сентября в Екатеринбурге сразу две спортплощадки. Это уже четвертый новый спортивный объект в городе за последние несколько месяцев.

В Екатеринбурге на две новые спортивные площадки для занятий по воркауту стало больше. Они расположились в Чкаловском и Ленинском районах города. Сперва в торжественной обстановке открыли площадку по улице Рощинская. Красную ленточку перерезали олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, вместе с соучредителем благотворительного фонда «Общества «Малышева 73» «Добрые дела» Игорем Заводовским и представителями администрации города и районов.

Антон Шипулин отметил, что рад помочь детям стать чуть ближе к спорту. Именитый спортсмен, вспоминая детство сказал, что в его время таких площадок не было. Мастерить все приходилось буквально своими руками.

- С проблемой отсутствия детских площадок в городе мы столкнулись давно. У детей есть огромное желание заниматься, но нет возможности. Все олимпийские чемпионы начинают со двора. У нас было такое детство, что нашим отцам и дедам приходилось строить площадки самим. Брали лом, железо, что-то еще. Сейчас все это стало намного доступнее. Побольше бы таких добрых организаций как «Общество «Малышева 73», который выступает и строителем, и инвестором, тогда Екатеринбург стал бы еще намного спортивнее, - заявил Антон Шипулин.

Аналогичный объект с турникетами, лестницами и спортивными тренажерами появился на Бардина, 15. Несмотря на дождливую погоду, на радостное событие собралось довольно много жителей близлежащих домов.

- Это отличная площадка, на которой могут заниматься как взрослые, так и дети. Спасибо большое фонду Антона Шипулина за его непосредственное активное участие. Его персона привлекает внимание, у детей появляется еще больше желания заниматься спортом, - отметил Игорь Заводовский.

Жители двора тут же опробовали новые спортивные снаряды. 9-летний Кирилл рассказывает, что давно ждал такой площадки. Мальчик занимается легкой атлетикой. Говорит, иметь тренажеры буквально перед домом — очень здорово.

- Теперь я даже в выходной могу сюда приходить, играть, подтягивать, заниматься на упражнениях. Площадка мне нравится. Здесь и с братиком маленьким можно поиграть и самому позаниматься, - поделился впечатлениями Кирилл.

Именно благотворительный фонд олимпийского чемпиона подбирает подходящие места для организации спортивных площадок, после чего согласовывает выбранный участок с благотворительным фондом. Стоимость площадки, отмечают в «Обществе «Малышева 73», относительно небольшая — порядка миллиона рублей. Гораздо сложнее найти не средства, а площадку.

- Мы откроем столько, сколько смогут дать места. Именно выделение земли сейчас является наибольшей сложностью. Тем не менее, четыре площадки мы уже построили. Эта работа будет активно продолжена и дальше, - сказал Игорь Заводовский.

До конца года организаторы планируют открыть еще две новые площадки в Екатеринбурге. Кроме того, в скором времени на ВИЗе появится хоккейный корт.