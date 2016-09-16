Футбольная сборная ДНР стала членом ConIFA

Футбольный союз Донецкой народной республики стал членом Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).

«Мы рады приветствовать ДНР в рядах ConIFA», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Twitter.

Напомним, что ConIFA существует с 2013 года, в организацию входит более 40 футбольных ассоциаций, не являющихся членами Международной федерации футбола (FIFA). В основном это футбольные союзы из непризнанных стран, территорий или автономий. Среди членов ConIFA, например, футбольные ассоциации Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Закарпатья.

Первый чемпионат ConIFA прошёл в 2014 году, тогда победу в турнире одержала команда Графства Ниццы. Действующим чемпионом ConIFA является сборная Абхазии, которая одержала победу в домашнем чемпионате 2016 года.

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