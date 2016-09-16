«Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Зенит» провёл стартовый матч группового турнира Лиги Европы сезона-2016/17 в гостях у израильского «Маккаби» из Тель-Авива.

Счёт в матче хозяева открыли на 26-й минуте – отличился полузащитник Харис Медуньянин. На 50-й минуте встречи форвард «Маккаби» Видар Кьяртанссон удвоил преимущество своей команды, а ещё через десять минут Медуньянин оформил дубль, сделав счёт разгромным.

Однако футболисты «Зенита» смогли за пятнадцать минут коренным образом переломить ход встречи. На 76-й минуте гол забил нападающий Александр Кокорин, на 81-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён игрок хозяев Элазар Даса, а судья назначил свободный удар у ворот «Маккаби». Хавбек «Зенита» Жозе Маурисио смог реализовать этот удар и сократил отставание в счёте до одного мяча, а на 86-й минуте полузащитник Виктор Жулиано сравнял счёт. Победный гол гости забили уже в компенсированное ко второму тайму время – отличился форвард Лука Джорджевич. Финальный счёт – 4:3 в пользу российской команды.

Другой клуб из России, «Краснодар», также взял в стартовом матче группового раунда три очка, обыграв в гостях австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник «быков» Жоаозиньо на 37-й минуте.

Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл первую еврокубковую встречу под предводительством Жозе Моуриньо. В стартовом матче «красные дьяволы» со счётом 0:1 уступили в гостях голландскому «Фейеноорду».

Итальянский «Интер» также огорчил своих болельщиков, проиграв дома израильскому «Хапоэлю» из города Беэр-Шева со счётом 0:2.

Результаты остальных матчей группового турнира Лиги Европы:

Карабах - Слован (Либерец) – 2:2

Заря - Фенербахче – 1:1

Янг Бойз - Олимпиакос – 0:1

АПОЭЛ - Астана – 2:1

Майнц - Сент-Этьен – 1:1

Андерлехт - Габала – 3:1

АЗ Алкмар – Дандолк – 1:1

Виктория Пльзень – Рома – 1:1

Астра - Аустрия – 2:3

Рапид (Вена) - Генк – 3:2

Сассуоло - Атлетик Бильбао – 3:0

Стандард - Сельта – 1:1

Панатинаикос - Аякс – 1:2

Коньяспор - Шахтёр (Донецк) – 0:1

Брага - Гент – 1:1

Ницца - Шальке-04 – 0:1

ПАОК - Фиорентина – 0:0

Саутгемптон - Спарта (Прага) – 3:0

Османлыспор - Стяуа – 2:0

Вильярреал - Цюрих – 2:1

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