Южноуральцы собрали урожай наград на альтернативной Паралимпиаде

В Подмосковье с 7 по 10 сентября прошли спортивные соревнования, ставшие альтернативой Паралимпиаде. В соревнованиях приняли участие 6 спортсменов-южноуральцев.

Региональный минспорт уточнил, что спортсмены взяли 17 наград в 2 видах спорта. Это более чем внушительный результат. Шесть наград принесли легкоатлеты. Алексей Котлов возглавил пьедестал в забеге на дистанцию 400 м, а также в эстафете 4х100 м. Золото на «стометровке» у Анны Сапожниковой. В эстафете 4х100 Анна получила еще одно золото и установила рекорд России, кроме того, она получила серебро в прыжках в длину. Также рекорд страны был обновлён Вадимом Алешкиным. Он установил новую планку в прыжках в длину.

Покорители водной стихии заработали целых 11 медалей наивысшего достоинства. Валерия Шабалина стала непобедимой в следующих дисциплинах: 100 м брассом, 100 м на спине, 200 м кролем и комплексным плаванием. Ирина Девятова победила на 50 м вольным стилем, 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием. Среди мужчин вырвался вперёд Дмитрий Черняев, получивший золото на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным стилем и 100 м брассом.

Можно ли подозревать, что отстранение наших чемпионов от международных соревнований напрямую связано с теми результатами, которые они показали? Какое количество мировых достижений появилось бы в копилке уральского региона в случае допуска российской сборной до Паралимпиады?

Так или иначе, ночью 10 сентября возвратившихся домой спортсменов встретили в аэропорту друзья, родственники, тренеры и представители министерства спорта.

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