Молодежному хоккейному клубу «Олимпия» ищут генерального спонсора

Из-за нехватки денег клуб пропустит в этом сезоне чемпионат молодежной хоккейной лиги, будет участвовать лишь в первенстве юниорской лиги, об этом сообщила и.о. министр спорта Светлана Медведева.

В свой последний рабочий день чиновница ответила на обращение болельщиков команды. Она подтвердила, что из-за нехватки средств вряд ли будет построена и спортивная база для молодежного клуба.

Дело в том, что содержание «Олимпии» обходится правительству Кировской области в 155 млн. рублей. Для того, чтобы финансировать команду в полном объеме, необходим спонсор — региональный бюджет итак дефицитный и не может позволить себе такие расходы.

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