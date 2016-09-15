Новосибирский центр высшего спортивного мастерства отреагировал на информацию об употреблении допинга боксером Мишей Алояном, опубликованную после кибератаки на базу данных WADA. По словам представителей центра, спортсмен не употреблял запрещенные препараты.

Как сообщили в центре, вещество, которое согласно опубликованным хакерами данным найдено в допинг-пробе боксера, входит в состав многих средств от насморка. Однако Алоян не пользовался даже ими во время проведения Игр.

Напомним, сегодня хакеры, взломавшие системы WADA, опубликовали вторую часть данных, согласно которым в использовании допинга были уличены двадцать пять спортсменов, из них из России - только один Алоян.

Читайте также:

WADA просит Россию остановить хакеров

Все новости дня