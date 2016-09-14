Гольцов провёл в «Артеке» урок самбо для детей

Чемпион России и Европы по боевому самбо, чемпиона мира по ММА Денис Гольцов по прозвищу «Русский богатырь» провёл урок по самбо в крымском пионерском лагере «Артек».

Гольцов начал занятие с разминки с элементами акробатики и продолжил отработкой базовых приёмов самбо, как в стойке, так и в партере. Также спортсмен в рамках мастер-класса продемонстрировал детям некоторые движения из ударного раздела боевого самбо.

Напомним, что федеральный проект «Самбо в школу» стартовал в сентябре 2015 года. Суть программы состоит в пропаганде здорового образа жизни и популяризации национального вида спорта – борьбы самбо. На сегодняшний день отдельные элементы самбо уже включены в комплекс норм ГТО, также борьба будет внедряться в школьную программу в качестве третьего урока физкультуры.

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