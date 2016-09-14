Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны

Форвард магнитогорского клуба «Металлург» Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром за всю историю первенств России и СССР, записав на свой счёт 429-ю шайбу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо».

Прежний рекорд в 428 забитых шайб принадлежал советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону и восьмикратному чемпиону мира Борису Михайлову.

Мозякин провёл свой первый матч в чемпионате России в 1999 году за столичный ЦСКА. В 2006 году нападающий подписал контракт с подмосковным «Атлантом», а в 2011 году присоединился к «Металлургу». Хоккеист за свою карьеру дважды выигрывал чемпионат мира и дважды – Кубок Гагарина.

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