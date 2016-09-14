|13:05
Чеферин стал новым президентом УЕФА
|12:49
В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана
|12:30
Платини официально покинул пост президента УЕФА
|12:22
Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске
|12:02
«Ростов» потерпел разгромное поражение в дебютном матче группового турнира ЛЧ
|11:57
Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть
|10:38
В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых
|10:22
Гимнастке Байлз лечили гиперактивность амфетамином?
|08:26
Автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами в Хабаровске
|07:54
В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД
|07:13
В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога
|06:44
В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина
|13.09 23:02
В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году
|13.09 22:15
Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого?
|13.09 21:28
В работе МЦК сегодня произошел первый сбой
|13.09 21:18
Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара»
|13.09 20:52
Агентство WADA: наш сайт взломали российские хакеры
|13.09 20:47
Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари
|13.09 19:50
МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян
|13.09 19:40
Российские шахматисты выиграли «бронзу» Всемирной шахматной Олимпиады
|13.09 19:06
Умер футболист Артем Безродный
|13.09 18:56
Решение CAS по иску Шараповой станет известно в первую неделю октября
|13.09 18:34
Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске
|13.09 18:20
В Тверской области грузовик задел мост, да так на нем и повис (ФОТО)
|13.09 17:35
WADA попалось на двойных стандартах для спортсменов
|13.09 17:31
Путин cобирается ограничить выезд из России проблемным банкирам
|13.09 17:12
Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне спецназовца Торшина
|13.09 16:51
Талисман футбольного чемпионата мира-2018 в России выберут 26 октября
|13.09 15:55
Подробности ДТП, в котором погиб бывший командир «Альфы» Юрий Торшин
|13.09 15:26
Эксперты комментируют предстоящие в воскресенье выборы в Государственную Думу
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