В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана

В столовой футбольного клуба “Кубань” вспыхнул конфликт между капитаном Игорем Армашем и Эролом Кумсаровым, который является заместителем коммерческого директора. В результате завязалась драка.

Кумсаров несколько раз ударил Армаша кулаком в лицо, обвиняя в том, что тот якобы участвовал в договорных матчах последние два года. Сообщается, что инцидент произошел в присутствии других футболистов и тренеров клуба, а также службы безопасности, которая не стала разнимать дерущихся. Пресс-служба клуба пока никак не прокомментировала произошедший инцидент.

Игорь Армаш играет за “Кубань” в течение последних шести лет.

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