Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари

Следующим соперником 3-кратного чемпиона мира по боевому самбо Ярослава Амосова станет польский грэпплер Салим Тоуари по кличке «Гризли», который попытается отобрать у украинца чемпионский пояс в полусреднем весе.

22-летний Амосов входит в топ-10 самых перспективных бойцов ММА Европы. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он одержал 17 побед и не проиграл ни одного поединка. На счету 26-летнего Тоуари 9 побед (5 нокаутом) и 1 поражение.

Поединок Амосов – Тоуари станет главным событием турнира TECH-KREP FC: PRIME 4, который пройдет 29 октября в Краснодаре.

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