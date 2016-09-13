Российские шахматисты выиграли «бронзу» Всемирной шахматной Олимпиады

Мужская сборная России по шахматам выиграла «бронзу» Всемирной шахматной Олимпиады 2016 года в Баку.

В заключительном туре россияне победили итальянскую сборную со счётом 3:1 и заняли третье место, набрав 18 очков в 11 турах. В состав российской команды вошли Владимир Крамник, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский и претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин. Рейтинг Крамника по итогам турнира вырос до 2817,3 балла – это самый высокий показатель, которого добивался шахматист в своей карьере.

Первое место на Всемирной шахматной Олимпиаде заняла сборная США с 20 очками, а «серебро» взяла команда Украины, также набравшая 20 очков, но уступившая американцам по дополнительным показателям.

Женская сборная России финишировала в шаге от пьедестала – на четвёртом месте. Выиграли турнир китаянки, полячки заняли второе место, а «бронзу» взяли украинки.

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