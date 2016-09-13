Умер футболист Артем Безродный

Бывший футболист московского «Спартака» Артем Безродный умер на Украине. По предварительной версии, смерть наступила от сердечного приступа во время утренней пробежки. Артему Безродному было 37 лет.

Бывший капитан и тренер красно-белых Егор Титов выразил соболезнования семье Артема Безродного. Титов сказал, что смерть Безродного - очень трагичное событие. «В последнее время мы не общались, он пропал. Он был очень талантливым игроком и хорошим человеком», - передает ТАСС слова тренера. Егор Титов также сообщил, что ветераны спорта обязательно помогут семье футболиста.

Безродный начал спортивную карьеру с 15 лет, когда его признали самым перспективным футболистом Украины.