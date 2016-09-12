На Южном Урале гала-турнир «Челябинск-280» длился семь часов

В пятницу, 9 сентября, в Челябинске на ледовой арене «Трактор» состоялось великолепное бойцовское гала-шоу «Челябинск-280». Грандиозное мероприятие, на котором выступили 13 пар бойцов, продолжалось порядка семи часов. Трибуны были полностью забиты любителями спорта. Около восьми тысяч выступающих и зрителей подбадривала музыка известного рэпера Басты.









Напомним, что спортсмены представляли 13 зрелищных поединков сразу в нескольких спортивных дисциплинах: это профессиональный и любительский бокс, ММА, тайский бокс и кикбоксинг. После умопомрачительных состязаний с музыкальными паузами от рэпера Басты всех гостей поздравил с наступающим Днем города губернатор Челябинской области Борис Дубровский.









Напомним, что организаторами гала-шоу, прогремевшего при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и холдинга «Ариант», стали промоутерская компания «Titov Boxing Promotions» и федерация олимпийского бокса Челябинска.

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