Путин объявил благодарность братьям Ротенбергам, Тимченко и Медведеву
12 сентября 2016, 15:24 [ «АН-онлайн» ]
Владимир Путин объявил благодарность «за большой вклад в развитие отечественного хоккея» легендарным хоккеистам, тренерам и бизнесменам. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Благодарности «за заслуги в области физической культуры и спорта», а также за «большой вклад в развитие отечественного хоккея» удостоены главный тренер российской сборной команды по хоккею Олег Знарок, главный тренер клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов, глава тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Борис Майоров, знаменитые хоккеисты Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Александр Мальцев, Вячеслав Старшинов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко, замглавы «Газпрома» Александр Медведев и другие.
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