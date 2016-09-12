САМБО - как национальная идея

У каждой нации есть, что явить миру в качестве эксклюзива. Немцы, к примеру, до конца времен будут знамениты своими ordnung и баварскими колбасками. Итальянцы незаменимы, прежде всего, с эпохой Возрождения. Янки - это претензии на мировое господство и гегемонию. А что мы, русские? У каждого читателя будет свой ответ. А мне кажется, что цивилизация обеднела бы без работ Менделеева, со всеми вытекающими, и умения русских выстоять против всего мира в критической ситуации… Русскую формулу озвучил еще в XIII веке Александр Невский: «Пусть без страха жалуют к нам в гости, но кто с мечом к нам придет…» Здесь, по-моему, важна первая часть изречения воина и святого. То есть, мы открыты миру, мы творчески осмыслим, воспримем лучшее и используем себе на благо. Например, можем построить космический корабль, а можем и навалять по первое число, как в случае с псами-рыцарями. САМБО - одно из проявлений этого кредо. Это философия открытости ко всему лучшему и передовому во всех национальных видах единоборств во имя самозащиты без оружия.

«Дни САМБО в Крыму» начались открытым классным часом «История САМБО - история страны». Обычные керченские школьники, среди которых не было ни одного с борцовским бекграундом, приветствовали гостей разминкой: «Повернись к соседу справа! Повернись к соседу слева! В этом зале все друзья! Мы одна семья!»

Гости сначала несколько смущались, но быстро освоились. Неожиданно особую жизнерадостность в отношении к соседям справа и слева обнаружили ВИПы, среди которых выделялись замминистра образования РФ Вениамин Каганов, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев, министр образования РК Наталья Гончарова, глава «Всероссийской федерации САМБО» Сергей Елисеев, удивлявший даже сквозь костюм отличной физической формой и другие. Многочисленные делегаты из Краснодарского края в присутствии начальства, видимо, хотели быть строгими, но через несколько секунд вовсю улыбались друг другу, а некоторые даже и обнимались. Атмосфера мгновенно стала дружеской. Открытый классный час, начатый Натальей Гончаровой, завершил Рашид Нургалиев. Обращаясь к детям, он сказал: «САМБО не только спорт. САМБО формирует гармоничного человека. САМБО изобретено в нашей стране и является частью нашей идентичности. Любите нашу землю и историю во всем ее многообразии».

САМБО действительно было изобретено в нашей стране в 1938 году. Официально основоположником борьбы считается Анатолий Харлампиев. Хотя фундамент заложили Василий Ощепков - великолепный дзюдоист и Виктор Спиридонов - офицер императорской армии, позже работал в НКВД. Из чего уже напрашивается вывод, что Харлампиев со своими учителями придумали весьма прикладной вид единоборства для обучения членов силовых структур. На самом деле, солдаты Красной Армии, а до нее и Русской Императорской армии всегда были сильны в рукопашной схватке. В принципе, под ружье становился уже обученный парень. Азы боя, моторику, навык «работать в команде» он получал в стеношных и кулачных боях так популярных на Руси до революции. Это знание опиралось на генетическую память славянских боевых искусств. Отцы-основатели САМБО расширили базу, обогатив ее приемами из различных других видов единоборств. Получился синтетический вид борьбы, успешно использованный в рукопашных схватках в годы ВОВ. Особенность САМБО в отсутствии консерватизма. САМБО живет и развивается. Каждый мастер привносит что-то свое. Любопытно, что языком САМБО является русский. И в этом смысле САМБО - посол России во всех 72 странах мира, где эта борьба культивируется.

- Что тебе больше всего понравилось в занятии, милое дитя? - спросил я девчушку 8 лет, только что попавшей во внимательные мамины руки после показательного урока САМБО для учащихся начальной школы. Ребенок, не раздумывая выпалил: «Мне понравилось падать! Это было так весело и интересно!» Мама беспомощно улыбнулась и заинтересовалась содержимым своей сумочки. Между тем выяснилось, что и остальные сверстники маминой дочки, принявшие участие в занятии, тоже в восторге от падений. Это и понятно, борьбе как таковой их не учили, а лишь в игровой форме показывали приемы самостраховки. Любопытно, что дети практически повторили то, что по телефону «Аргументам недели – Крым» сказала чемпионка по профессиональному кикбоксингу и женское лицо российского ММА Юлия Березикова: «Может быть не всем надо осваивать САМБО профессионально, но САМБО дает такие важные навыки как умение группироваться, падать. Это крайне важно для собственной безопасности каждого человека».

Во время, отведенное для общения с прессой, случилась интрига. Александр Новиков, представитель самарской Росмолодежи, спросил то, что у многих вертелось на языке. Почему изучение САМБО не может быть обязательным во всех учебных заведениях России: «Сейчас наши парни идут в армию зачастую неготовыми к мужскому образу жизни. И уступают призывникам из тех субъектов федерации, где борьба является приоритетом и признаком идентичности». Заместитель министра образования РФ Вениамин Каганов напомнил, что по закону учебные заведения сами решают какой направление в спорте развивать на уроках физкультуры: «Мы не можем навязывать! Министерство может только рекомендовать, не забывайте!»

«Значит нужно изменить закон! - вписался в полемику один из журналистов,- и решить спор между педагогикой и здравым смыслом»

Спор обещал перейти в партер, но здесь слово взял заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, сообщив присутствующим, что Совет по спорту при Президенте РФ может рассмотреть вопрос о признании САМБО национальным видом спорта в России. Журналист и представитель Росмолодежи из Самары заговорщицки переглянулись.

В каждом русском действительно дремлет воин. И пусть меня назовут трижды «ватником», но я напомню некоторые, ставшими уже привычными, выражения и словосочетания: «Стенка на стенку», «Чувство локтя», «До первой крови». Это все эхо традиций русской национальной забавы и тренинга боевых навыков. Это все термины из так называемого «стеношного боя». Они прочно вошли в наш язык и мы, из-за обыденности бытия, этого не замечаем. Привыкли и забыли истинное значение этих слов. А вспомните русские и казачьи пляски, украинский гопак? Они же во многом состоят из боевых движений. Просто взгляните на эти танцы другими глазами. Еще сто лет назад они жили реальной жизнью. Еще в гражданскую войну красные и белые ходили в атаки с боевым плясом. Между первой и второй цепью штыков удальцы выходили в перепляс, чтобы себя и товарищей по оружию завести и врага смутить. Позже советские хореографы использовали эти «боевые па» для создания танцевальных композиций.

Вечером в лучах заходящего солнца на митинге на горе Митридат соорганизатор «Кубка двух морей» и основатель спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, обращаясь к молодым участникам турнира, сказал:

«Большая честь для нас, что за небольшой срок своего существования «Кубок двух морей» стал значимым событием в мире спорта. Бороться за победу сюда приезжают сотни самбистов из разных уголков России. И я желаю каждому участнику выложиться по максимуму, показать все, на что способен, и достичь своего личного рекорда. Вы представляете поколение, которое определяет будущее страны. В ваших руках – ее развитие и процветание. А это очень большая и трудная работа. Поэтому так важно, чтобы вы были сильны духом и чисты помыслами. «Добро. Сила. Стойкость. Честь» – девиз клуба «Слава» и тот фундамент, на котором должна строиться ваша жизнь».

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