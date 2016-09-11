Полянская: нам предстояло выйти не в привычный ринг, а на сцену

Россиянка Юлия Полянская, чемпион Центрального федерального округа России по кикбоксингу, неоднократный призер чемпионатов России, которая недавно также была удостоена звания «Мисс единоборство-2016», примет участие в Кубке мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO.

«На Кубке мира буду выступать впервые, это будет мой первый международный опыт. Сейчас моей подготовкой занимется Векренко Павел, с недавних пор я начала ходить к нашему главному наставнику, председателю Орловской региональной общественной организации «Федерации кикбоксига и сават» Андрею Владимировичу Чадину. На Кубке мира соперниц пока не знаю, это для меня чистый лист, скорее всего узнаю о них только, когда туда приеду», – рассказала Полянская.

Также спортсменка рассказала о том, каково было попробовать себя в роли участницы конкурса красоты.

«Конкуренция была высокая. Нам предстояло выйти не в привычный ринг, а на сцену. Соревноваться не только в спортивных навыках но и отвечать на каверзные вопросы, продефилировать и участвовать в конкурсах. Мне пришлось противостоять не одной сопернице, а большому количеству. Думаю, что мой титул поможет мне в будущем привлечь в наш вид спорта и в единоборства в целом молодежь», – добавила спортсменка.

Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO пройдёт под Анапой с 21 по 26 сентября.

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