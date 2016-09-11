Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным

Боксер из Великобритании Келл Брук сообщил своим подписчикам в социальной сети Twitter, что находится в больнице в ожидании операции, которая запланирована на следующую неделю. Такими оказались последствия поединка с Геннадием Головкиным, который завершился победой бойца из Казахстана.

Брук извинился перед подписчиками за поражение и пообещал в скором времени вернуться на ринг.

Поединок британского бойца с чемпионом мира в среднем весе Головкиным состоялся в ночь с субботы на воскресение и завершился тем, что команда нокаутированного в пятом раунде Брука сообщила о прекращении боя. Британец обратился к медикам в связи с травмированным глазом.

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