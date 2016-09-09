Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF

Российский боксёр-профессионал, чемпион мира первом полусреднем весе по версии IBF и IBO Эдуард Трояновский провёл первую в своей карьере защиту чемпионского титула IBF против обязательного претендента на пояс - японца Кейта Обары.

Во втором раунде поединка после серии ударов Трояновского Обара вылетел за пределы ринга, однако, смог вернуться на настил и продолжил бой. В следующей же атаке Трояновский обрушил на соперника очередную серию ударов и рефери принял решение остановить бой, засчитав победу россиянина техническим нокаутом.

Теперь в активе 36-летнего Трояновского 25 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения.

Также в рамках боксёрского вечера состоялся бой между олимпийским чемпионом 2008 года россиянином Рахимом Чахкиевым и аргентинцем Алехандро Эмилио Валори. Чахкиев также накаутировал своего соперника во втором раунде.

Ещё быстрее завершился бой с участием недавно перешедшего в профессиональный бокс из кикбоксинга россиянина Алексея Папина, который нокаутировал уругвайца Хорхе Родригеса Оливейру в первом же раунде.



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