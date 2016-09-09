Лебзяк снят с поста главного тренера сборной России по боксу

Главного тренера российской сборной по боксу Александра Лебзяка сняли с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Лебзяка. Такое решение было принято по итогам заседания исполкома Федерации бокса России, кроме того своего поста лишился директор федерации Евгений Судаков.

По словам президента Федерации бокса России Бориса Иванюженкова, которые приводит ТАСС, исполнять обязанности главного тренера будет Олег Меньшиков.

«Люди из федерации никого не поставили в курс произошедшего. Решение принимали всего 10 человек, входящие в один круг, – сказал Лебзяк. – Ни меня, ни Судакова, которого также отстранили, не пригласили на это заседание. Но мы так просто это не оставим. У нас будет заседание тренерского совета по этому поводу».

Напомним, что Лебзяк находился в главе сборной с 2013 года, ранее, с 2005 по 2008 год, он уже занимал пост главного тренера команды. Под началом Лебзяка мужская сборная России выиграла одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также одну «бронзу» завоевала член женской сборной, Анастасия Белякова. Во время Олимпиады Лебзяк резко критиковал некоторых членов сборной России по боксу и называл их «туристами», что негативно сказалось на атмосфере в коллективе.

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