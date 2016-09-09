Скоропостижно скончался обладатель Кубка мира по боксу

Минувшей ночью стало известно, что из жизни ушел призер чемпионата Европы, обладатель Кубка мира по боксу Роман Романчук.

Боксер скончался на 38-м году жизни в результате сердечного приступа, передает ТАСС, ссылаясь на информацию тренера клуба "КИТЭК", в котором Романчук начинал карьеру.

Отметим, что многие знают Романа Романчука по конфликту с жителем Владивостока в 2008 году. Перед Олимпийскими играми в Пекине боксер выстрелил в мужчину из пистолета "Оса", вследствие чего тот скончался от ранений. В марте 2009 года спортсмен был признан виновным в убийстве и приговорен к одному году двум месяцам тюремного заключения. В декабре его выпустили на свободу.

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