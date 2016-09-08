Российский флаг на Паралимпиаде не остался безнаказанным

Инициатива члена белорусской делегации Андрея Фомочкина, который вышел на открытии Паралимпийских игр с российским флагом, всё-таки не осталась безнаказанной. МПК отозвал его аккредитацию на участие.

Об этом сообщил в Twitter пресс-атташе Международного паралимпийского комитета Крейг Спенси. Тем не менее, акт солидарности с несправедливо отстранёнными от игр россиянами получил горячую поддержку среди в руководстве обеих стран. Так, представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Фомочкина, назвав героем, министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал его поступок как «мужественный», а пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о соответствии акции сборной государственной позиции и мнению лично Александра Лукашенко.

Чуть ранее в знак солидарности с россиянами от их трех перераспределенных МПК лицензий отказалась паралимпийская сборная Азербайджана. Зато 22 дополнительных места получили США, проявившие инициативу по отстранению России от участия в Олипиаде и Паралимпиаде-2016.

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