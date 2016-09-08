Трояновский и Обара прошли процедуру взвешивания перед боем

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского шоу, главным событием которого станет поединок между российским боксёром, чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версиям IBF и IBO Эдуардом Трояновским и японцем Кейта Обарой.

Этот бой станет для россиянина первой официальной защитой чемпионского пояса IBF.

По итогам взвешивания оба участника главного поединка уложились в весовую категорию до 63,5 кг. 36-летний Трояновский, на счету которого 24 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения, показал на весах 64,45 кг. 29-летний противник россиянина – обязательный претендент на титул IBF Обара, который в своей карьере одержал 16 побед, потерпел одно поражение и один бой свёл вничью, оказался немного легче – 63,15 кг.

Результаты взвешивания остальных участников боксёрского шоу, которое состоится 9 сентября в Москве, выглядят следующим образом:

До 66,7 кг. Висхан Мурзабеков (Россия) 68,2 кг - Андрей Долгожиев (Белоруссия) 68,05 кг;

До 76,2 кг. Асламбек Идигов (Россия) (9-0, 4 КО) 78,45 кг - Карен Аветисян (Россия) (9-14-2, 4 КО) 75,5 кг;

До 79,4 кг. Сергей Горохов (Россия) (7-2, 6 КО) 77 кг - Артём Карасёв (Россия) (8-26-2, 6 КО) 76,75 кг;

До 90,7 кг. Рашид Кодзоев (Россия) (1-0) 91 кг - Рейнис Порозовс (Латвия) (5-10-1, 3 КО) 90,7 кг;

До 66,7 кг. Луис Гастон Монтьель (Аргентина) (8-4, 2 КО) 68,15 кг - Сергей Лубкович (Россия) (2-0, 2 КО) 66,35 кг;

До 90,7 кг. Хорхе Родригес Оливейра (Уругвай) (28-13, 14 КО) 90,3 кг - Алексей Папин (Россия) (3-0, 2 КО) 91,2 кг;

До 90,7 кг. Алехандро Эмилио Валори (Аргентина) (21-10, 15 КО) 94,4 кг - Рахим Чахкиев (Россия) (25-2, 18 КО) 91 кг.

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