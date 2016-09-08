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Олег Смолин: мы должны поблагодарить наших белорусских друзей

8 сентября 2016, 17:08 [ «АН-онлайн» ]

Олег Смолин: мы должны поблагодарить наших белорусских друзей

Западные СМИ сообщили, что белорусского спортсмена могут наказать за демонстрацию флага России на открытии Паралимпиады-2016. По словам журналистов, Международный паралимпийский комитет уже установил личность белоруса. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-президент паралимпийского комитета России Олег Смолин.

«Во-первых, это означает, что у нас есть друзья. Во-вторых, я расцениваю этот поступок как проявление солидарности. В-третьих, наши паралимпийцы хорошо знакомы с белорусами», — сообщил депутат.

Политик подчеркнул, что белорусского спортсмена нужно наградить орденом.

«Мы должны поблагодарить наших белорусских друзей. Мне кажется, президент Владимир Путин поступил бы правильно, если бы наградил этого человека Орденом Дружбы народов».

Церемония открытия Паралимпиады прошла в ночь с 7 на 8 сентября на стадионе «Маракана» в Рио. На шествие делегаций один из членов белорусской команды вышел с российским флагом. Ему удалось пронести триколор около четверти круга стадиона. После этого флаг был изъят.

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