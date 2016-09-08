Игрок ФК «Урал» высказался… о расизме

1 сентября нападающий футбольного клуба «Урал» Чисамба Лунгу выложил в Интернет свое обращение, в котором он высказал свое мнение о расизме в России, в отношении чернокожих футболистов. Если вкратце – этого явления просто нет.

– Всем привет! Я – Чисамба Лунгу, – говорит игрок. – Я живу в России шесть лет. Это чудесная страна! Чернокожие футболисты боятся ехать в Россию. Они думают, здесь их будут оскорблять и кидать в них бананы.

В это время за кадром Чисамбе кидают банан, тот ловит его и продолжает:

– Я люблю бананы… Я сделаю заявление. Готовы? За шесть лет в России я ни разу не столкнулся с расизмом – во всех городах, от Калининграда до Владивостока. Болельщики никогда меня не обижали, – говорит футболист. – Иногда их просто не было на матче. Но чаще всего они вели себя красиво!

В конце обращения Чисамба отметил, что в России много хороших людей и очень высокие зарплаты, и призвал коллег не бояться и приезжать в Россию играть в футбол.

Стоит отметить, что недавно Лунгу продлил контракт с ФК «Урал» еще на два года (прошлый должен был истечь уже этой зимой), несмотря на то, что его от этого отговаривали.

– Очень много людей звонили и говорили, чтобы я ни в коем случае не подписывал новый контракт с клубом, поскольку в декабре мне поступят горы предложений. Но я подписал новый контракт с «Уралом», чтобы даже если и появится какое-то предложение от другой команды, то переговоры бы шли через «Урал». Я бы не хотел в декабре начинать эти разговоры и покидать команду просто так, свободным агентом. Я хочу, чтобы в случае моего ухода и «Урал» получил что-то за меня, – прокомментировал он. – Мне небезразличен этот клуб. Он для меня все. «Урал» привел меня в большой футбол, помог сделать мне имя, здесь верят в меня на протяжении шести лет, что я нахожусь в России. Это касается и всего клуба, и лично президента – Григория Викторовича Иванова. Поэтому я хочу быть честным до конца и продолжать выступать в Екатеринбурге.

Ранее Чисамба играл в сборной Замбии. Со «шмелями» он с 2010 года и провел уже более сотни матчей. В настоящее время Лунгу (вместе с Новиковым и Павлюченко) тренируется по индивидуальной программе.