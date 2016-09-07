Экс-нападающий сборной РФ Роман Павлюченко,сейчас выступающий за екатеринбургский "Урал", опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем участии в дорожном конфликте в центре Екатеринбурга.

"Никакой драки не было, это фотошоп. Ничего не было, и фигня это все", – возмутился Павлюченко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что выступающий за футбольный клуб “Урал” Роман Павлюченко стал участником инцидента на дороге в центре Екатеринбурга. По свидетельству очевидцев, сначала прославленный футболист подрезал другую машину на своем Porsche Panamera, затем перестроился в центральный ряд, где, стоя в пробке, что-то не поделил с владельцем автомобиля ВАЗ.

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