Первый город, в котором заработает футбольный лифт – Волгоград

В Волгограде начат региональный отбор игроков в народную команду, которая сыграет матч со сборной России по футболу. Социальный футбольный лифт поднимет на профессиональную высоту спортивные таланты, чахнущие в провинции.

Проект #вызовсборной появился после позорного поражения российских футболистов на ЕВРО-2016. Инициаторы предложили горе-профессионалам сразиться с теми, кто не зарабатывает на футбольном поле миллионы. Видеообращение любителей взорвало социальные сети и всего за неделю собрало миллионы просмотров. Пришли тысячи заявок россиян, желающих сразиться со сборной. Это подвигло организаторов начать федеральный отборочный тур, первым городом которого стал Волгоград.

Первый этап тура пройдет 24 и 25 сентября на волгоградском стадионе «Зенит». Руководители-эксперты Роман Бабичев, Василий Андрущенко и Александр Царенко, а также 30 народных помощников будут фиксировать статистику успехов игроков. Каждый футбольный финт они оценят по 5-ти балльной шкале. Игроков, чьи навыки сочтут достойными, поделят на команды. Чтобы показать себя в командной игре, они сыграют короткие матчи. Лучшие игроки тура отправятся в Москву, где сыграют серию игр. Из них страна выберет 23 человек в состав народной команды, которая на тренировочной базе будет готовиться к основному матчу. Он и покажет настоящих звезд российского футбола.

Чтобы принять участие в отборе, волгоградцы и жители области должны прислать видеозаявку на сайт вызовсборной.рф до 21 сентября.

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