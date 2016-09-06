Андрей Сироткин: Бокс – это классика

Представляем нашим читателям интервью с Нижегородским боксером Андреем Сироткиным, который дебютировал всего два года назад и идет с отличным рекордом 9-0, одержав победы во всех своих поединках. Преуспев в нескольких дисциплинах, Андрей решил сосредоточить свое внимание на боксе и уже успел покорить не только Россию, но и США с Германией. Читайте в нашем интервью о том, как Андрей Сироткин принял решение перейти в профессиональный бокс, о его предстоящем поединке с Рикардо Марсело Рамалло и подготовке к этому бою.

— Андрей, в мире единоборств Вы известны, в первую очередь, как кикбоксер. Расскажите, почему приняли решение перейти в бокс? Для Вас это просто что-то новое или же очередная вершина, которую планируете покорить?

— В тот момент, когда в кикбоксинге были достигнуты все вершины, мне поступило хорошее предложение попробовать себя в профессиональном боксе. Конечно же, я решил не отказываться и воспользовался этим шансом.

— Помимо кикбоксинга, Вы преуспели в рукопашном бою и боевом самбо, но свой выбор остановили все таки на боксе. Чем для Вас привлекателен именно этот вид спорта?

— Бокс – это классика. А по рукопашке и боевому самбо я выступал на базе кикбоксинга. Честно говоря, борьба меня никогда не привлекала.

— Ваш профессиональный дебют состоялся в России, а уже следующий бой Вы провели в Германии. Можете рассказать о своих впечатлениях, как Вас встретили немецкие болельщики?

— В Берлине было здорово, много моих друзей из Нижнего Новгорода прилетели поболеть за меня. Поэтому впечатления остались самые лучшие.

— Помимо Германии, Вам довелось выступать в США. Хотели бы Вы в дальнейшем проводить поединки в Америке?

— Я бы с удовольствием вернулся в Америку.

— Кого из Ваших предыдущих соперников Вы бы назвали самым сложным?

— Каждый соперник по своему сложный. Выделять особо никого не хотелось бы.

— 10 сентября Вам предстоит встретиться с весьма серьезным оппонентом — Рикардо Марсело Рамалло. Как проходит Ваш тренировочный лагерь?

— Да, соперник будет очень серьёзный, но готовлюсь я как обычно. Этап физической подготовки прошёл в Нижнем Новгороде под руководством Дмитриева Андрея. Остальная часть тренировочного лагеря проходит уже в привычном для меня месте – в городе Серпухов.

— Расскажите о Вашей команде, кто помогает Вам в подготовке к этому поединку?

— В Серпухове я готовлюсь под руководством моего тренера Пономарёва Валерия и местного тренера Галеева Алексея.

— Андрей, приоткройте занавес, чего стоит ожидать всем воронежским любителям бокса? Что готовите для Вашего соперника?

— Гарантирую, что воронежских любителей бокса ждёт яркий бескомпромиссный бой.