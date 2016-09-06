Кубок мира по кикбоксингу под эгидой WAKO пройдёт в России

Один из крупнейших турниров по любительскому кикбоксингу класса «А» – Кубок мира по кикбоксингу (World Cup Diamond) под эгидой Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO) и Федерация кикбоксинга России пройдёт под Анапой с 21 по 25 сентября.

Заявки на участие в турнире уже подали спортсмены из 28 стран – это на три страны больше, чем в 2015 году. Особенностью соревнований станет то, что победителям будут присвоены международные мастерские звания.

Возглавить судейский корпус приглашены главный судья WAKO Юрий Лактиков (Эстония, ринговые стили) и Брайн Бек (Великобритания, татами стили).

В рамках Кубка мира пройдут соревнования по всем разновидностям кикбоксинга, включая самые зрелищные, такие как «point fighting» и «К-1».

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