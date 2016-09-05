Известный футболист, форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси изменился до неузнаваемости: футболист перекрасился в блондина.

Сам Месси говорит, что эти перемены в имидже ему необходимы для того, чтобы начать новую жизнь.

Месси рассказал местным СМИ, что решил покрасить волосы в один особенно тяжелый день. Он решил, что хочет измениться и начать все сначала.

Напомним, в парикмахерскую знаменитый футболист отправился в конце июля накануне старта предсезонных сборов в составе "Барселоны".









фото: globallookpress.com

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