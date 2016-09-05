В 2015 году Россия была на втором месте по финансированию WADA

Канада и Россия больше всех других стран перечислили денег на гранты Всемирного антидопингового агентства. Согласно отчёту организации, от первой страны на счёт WADA поступило $1,4 млн, от нашей - $339 тысяч.

Столь большой объем финансирования от Канады можно объяснить условиями долгосрочного соглашения, продленного до 2021 года, согласно которому от правительства поступает 1 млн долларов, и еще половина этой суммы – от властей провинции Квебек, поскольку штаб-квартира организации расположена в Монреале. Чем объясняется щедрость небогатой России и чёрная неблагодарность к ней WADA в этом году, пока не ясно.

Для сравнения: Япония перечислила в прошлом году WADA $147 тысяч, Великобритания не более $50 тысяч, а Сейшельские острова – всего $227.



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