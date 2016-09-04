Гурцкая прокомментировала ответ IPC на свое обращение

Диана Гурцкая назвала ответ IPC на свое обращение "циничным и беспринципным". Напомним, в августе она обратилась с призывом пересмотреть решение по отстранению сборной РФ от выступления на Паралимпиаде.

Международный паралимпийский комитет в ответе Гурцкой обвинил российские власти в отстранении спортсменов от Игр в Рио. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая отметила, что глава IPC Филип Крэйвен ответное письмо не подписал, хотя она обращалась лично к нему.

"Невозможность участия российских спортсменов является неизбежным следствием приостановления членства Паралимпийского комитета России, вина за которое полностью лежит на российских властях", — отмечается в письме, передает РИА Новости.

Читайте также:

Заслуженная артистка РФ и посол Сочи - 2014 Диана Гурцкая назвала решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 дискриминацией и обманом людей, которые шли к своей мечте несмотря на ограничения.



