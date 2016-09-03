Полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек

Бразильский преступник выдавал себя за известного футболиста Неймара, обещая девушкам участие в фотосессиях и реалити-шоу в обмен на их интимные фото и видео. Получая желаемое, двойник шантажировал девушек.

Предприимчивый Карлос Антонио Родригес придумал особенную схему мошенничества. Он выдавал себя за известное лицо – футболиста Немара, затем знакомился с девушками и обещал им организовать фотосессию в модных журналах или съемки в шоу.

В обмен дама должна был прислать свои интимные фото и видео, которые потом использовались преступником для шантажа. Мошенник был пойман благодаря заявлению одной из девушек, признавшейся в полиции, что стала жертвой преступника.

Читайте также:

В Китае арестовали серийного убийцу, которого не могли поймать более 10 лет



Замдиректора «Туполева» арестован по обвинению в мошенничестве в компании «МиГ»