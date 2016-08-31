Мамиашвили принес извинения борцу Тражуковой и объяснил причину инцидента

Инна Тражукова дождалась извинений от Михаила Мамиашвили, главы Федерации спортивной борьбы России, который допустил некрасивый поступок, ударив девушку по лицу после проигранной схватки с соперницей.

Михаил Мамиашвили в очередно раз принес искренние извинения в адрес борца Инны Тражуковой за свое недостойное поведение на Олимпиаде. По словам главы Федерации, причиной такого низкого поступка стало напряжение и нервозность, которые возникли в ходе состязаний.

Михаил Мамиашвили признался, что очень переживал за общий результат, понимая, как ответственность лежит на всей команде. По словам Мамиашвили, теперь нужно объединить усилия для решения общих задач.

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