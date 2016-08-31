МОК дисквалифицировал троих россиян-медалистов Олимпийских игр-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении трёх российских спортсменок-медалисток Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Допинг-пробы тяжелоатлетов Манины Шаиновой и Надежды Евстюхиной, а также легкоатлетки Татьяны Фировой, взятые у них во время Игр, оказались положительными.

Фирова в Пекине выиграла серебряную медаль в эстафете 4х400, Шаинова выиграла «серебро» в весовой категории до 58 кг, а Евстюхиа стала бронзовым призёром в весе до 75 кг. Теперь россиян, скорее всего, лишат их наград.

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