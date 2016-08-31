Молодые свердловские шахматисты завоевали на турнире Европы четыре медали

Урал может гордиться достижениями в интеллектуальном спорте, что и было доказано на чемпионате Европы по шахматам среди юношей и девушек. О тренировках, своих впечатлениях и противниках рассказали юные чемпионы.

С 17 по 28 августа в Праге прошло детское Европейское Первенство по шахматам в возрастных группах до 8, 12, 14, 16 и 18 лет. На старт соревнований вышли более 1300 юных шахматистов из 49 стран. Россию на нем представили 130 ребят, из них — девять свердловчан. Юные спортсмены из Свердловской области завоевали четыре медали, три из которых — золотые.

В Доме журналистов состоялась встреча с юными чемпионами. Ребят представил журналистам первый вице-президент Федерации шахмат Свердловской области, заслуженный тренер России, президент шахматного клуба «Малахит» Наум Рашковский. «Этого события мы ждали долгие годы. Мы знали, что наши шахматисты должны добиться результатов, которые ждала вся Россия. На чемпионате Европы по шахматам ребята сделали то, чего мы ожидали последние семь-восемь лет. Удачно сыграли все», - сказал международный гроссмейстер.

Верхнепышминец Тимур Фахрутдинов показал лучший результат в турнире среди юношей до 16 лет. «Мама научила меня играть в шахматы, когда мне было четыре с половиной года, а серьезно я ими занимаюсь с шести лет. Сначала тренировался в родном городе - в Верхней Пышме. Попал в группу к тренеру Сергею Ивановичу Журавлеву, до сих пор занимаюсь у него и еще в шахматной академии. В день иногда удается тренироваться часов по пять, иногда меньше. Я уже двукратный чемпион Европы по шахматам, оба раза не ожидал этого. Начало чемпионата Европы сложилось для меня очень удачно. Я обыграл всех, кто был ниже меня рейтингом. В пятом туре жеребьевка свела меня с первым номером турнира. Эту достаточно важную партию я выиграл. Результат - пять очков из пяти - стал хорошим заделом на оставшиеся четыре тура. Хоть я и не стал лидером, но почувствовал уверенность в себе, ворвался в лидирующую группу. Дальше я боролся с человеком, который делил со мной первое место. У меня был небольшой перевес, а в следующей партии выиграть не удалось, получилась ничья. Я упустил возможность стать единоличным лидером. Здесь наступил решающий момент турнира. Несколько раз уже играл со вторым номером, выиграв эту партию, оторвался от ближайших конкурентов на половину очка и вышел играть в последний тур с человеком, чей рейтинг был ниже. С большой долей вероятности меня стала устраивать ничья, которую мне удалось сделать. Так я стал чемпионом. А в будущем мне бы хотелось стать профессиональным игроком в шахматы», - рассказал Тимур.

Екатеринбуржец Артем Пингин стал чемпионом среди мальчиков до восьми лет: «Шахматами я занимаюсь три года, научил меня папа. Тренируюсь не каждый день, но обычно часа по два. На турнире у меня были соперники из России, Польши, Израиля, Азербайджана, Армении и других стран». Тренер Артема Татьяна Гладышева, международный гроссмейстер, занимается с ним с пяти лет: «В шахматной академии мы занимаемся четыре раза в неделю. На победу мы очень надеялись. Ожидала, что будем бороться за место в тройке, поэтому приложили все усилия по максимуму. Соперники сильные были, но и Артем показал наш уральский характер. В этом году он стал чемпионом города, области и УрФО, занял восьмое место на чемпионате России и стал чемпионом Европы. Как известно, все шахматисты хорошо учатся, так и Артемом учителя довольны».

Юных спортсменов-интеллектуалов поздравил министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт: «Вы – продолжатели тех традиций, которыми славится Свердловская область. Большое спасибо вам за те победы и тот труд, который вы проделываете во имя спорта».

«Это феноменальнейший успех нашей области. Это должно повториться, успех нужно закрепить. Мы проводим различные соревнования в течение года, и будем продолжать в этом же духе», - сказал президент федерации шахмат Свердловской области Игорь Черноголов.

Также чемпионом среди мальчиков до 10 лет стал тагильчанин Володар Мурзин. Серебряную медаль получила двукратная чемпионка Лея Гарифуллина из Екатеринбурга, выступившая среди девочек до 12 лет. Екатеринбурженка Евгения Королева заняла пятое место среди девушек до 14 лет.

Кстати, некоторые ребята, занявшие призовые места на чемпионате Европы по шахматам, ездили на него за счёт родителей, а их тренеры за свой. Финансирование выделялось только тем, кто на чемпионате России по шахматам занял одно из призовых мест. Такую систему следует доработать, ведь у каждого должна быть возможность показать свои таланты и достичь высот в том, что ему интересно, несмотря на материальное положение. А впереди юных шахматистов ждет чемпионат мира по шахматам, новые соперники и, конечно же, победы.