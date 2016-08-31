В Казани прошло автомобильное шоу с участием пилотов СМП РСКГ

Пилоты Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) приняли участие в шоу Kazan City Racing, посвящённом празднованию Дня Республики в столице Татарстана.

В рамках шоу показательные заезды провели пилоты Ирек Миннахметов и Марат Шарапов, представители клубов «Чингисхан» и «ТАИФ Моторспорт», которые недавно завершили выступление на 6-м этапе СМП РСКГ под Смоленском. Гонщики выступают в самом престижном классе чемпионата России по кольцевым гонкам – Туринге, где пилоты соревнуются на 330-сильных SEAT Leon Cup Racer. Компанию Миннахметову и Шарапову составили ещё двое участников СМП РСКГ – Максим Симонов и Ильдар Рахматуллин.

Кроме того в шоу приняли участие каскадёры и пилоты команды «КАМАЗ-Мастер», которые продемонстрировали дрифт на грузовиках.

Уже в середине сентября на автодроме KazanRingпройдёт заключительный, седьмой этап СМП РСКГ, по итогам которого определятся чемпионы России и обладатели Кубка страны по кольцевым гонкам. 60 лучших пилотов России примут участие в заездах в пяти классах: Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный и Национальный Юниор.

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