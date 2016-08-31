Антидопинговые агентства из 17 стран обсудили вопрос о реформировании WADA

Руководители 17 национальных антидопинговых агентств во время саммита в Копенгагене обсудили возможности реформирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает BBC.

По мнению участников саммита, организация может стать более независимой, если руководители WADA не смогут совмещать свой пост в агентстве с постами в других спортивных организациях. Действующий президент WADA Крейг Риди одновременно занимает пост вице-президента Международного олимпийского комитета.

Также было предложено расширить полномочия WADA в вопросе расследования антидопинговых нарушений и применения санкций. Кроме того, делегаты призвали МОК обеспечить безопасность информаторов WADA Юлии Степановой и её супруга.

Предложения по реформированию организации по итогам саммита были включены в совместное заявление, которое подписали руководители национальных антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.

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