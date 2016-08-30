Сборную России по футболу на матч с Турцией выведет новый капитан

Новый капитан появится у сборной РФ по футболу. В матче с Турцией в новом качестве выйдет Василий Березуцкий, защитник ЦСКА. Это назначение обнародовано тренером сборной Станиславом Черчесовым.

Василий Березуцкий возглавит российскую национальную команду по футболу. Впервые как капитан 34-летний футболист выйдет уже 31 августа в борьбе с турецкой сборной в товарищеском матче. Березуцкий является заслуженным спортсменом, дал характеристику Станислав Черчесов, сообщает rg.ru. Именно он выведет команду на поле, заявил Черчесов, который на матче с Турции также впервые выступит в новом качестве главного тренера национальной команды.

Читайте также:

Станислав Черчесов кардинально меняет штаб сборной России

Слуцкий извинился перед болельщиками и подал в отставку