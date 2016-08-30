Российский пловец побил собственный мировой рекорд на стометровке

Сенсацией закончился заплыв в рамках Кубка мира по плаванию на короткой воде. Российский пловец Владимир Морозов обновил свой мировой рекорд, улучшив его на 0,30 секунды. На Олимпиаде в Рио Морозов был четвертым.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиян освистали зрители, - возможно, поэтому наши спортсмены показали тогда лишь четвертое время. А вот теперь на Кубке мира наш пловец Владимир Морозов бьет рекорд за рекордом, - причем, за своим рекордом!

В берлинском бассейне россиянин преодолел 100 метровую (комплексным плаванием) дистанцию за 50,30 секунды, установив новый мировой рекорд и обновив собственное достижение, установленное 26 августа на первом этапе Кубка мира в Париже. Тогда Морозов показал результат в 50,60 секунды.