Жители Ульяновской области собирают деньги на золотую медаль для Исинбаевой

Елена Исинбаева сможет получить золотую медаль, не выступая на соревнованиях в Рио. Об этом позаботятся жители Ульяновской области, которые собирают деньги на отливку награды для великой российской спортсменки.

Инициаторы акции планируют собрать около 650 тысяч рублей, чтобы из золота отлить медаль для двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, отстраненной от участия в Олимпиаде-2016.

Ринат Галеев, организатор акции, считает, что россияне должны показать, что готовы сами вручать медали своим прославленным спортсменам, которые были не оценены международным сообществом. На данный момент собрано только три с половиной тысячи рублей, но в дальнейшем сбор продолжится.

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