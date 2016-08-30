Российские байдарочники Дьяченко и Подольская останутся дисквалифицированными

Члены сборной России по гребле на байдарках Александр Дьяченко и Наталья Подольская останутся дисквалифицироваными по решению Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ISF), сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова.

«Жесткая позиция международной федерации только по двум спортсменам - это Подольская и Дьяченко, – отметил Архипов. – По остальным спортсменам, которые даже не участвовали в Олимпийских играх и были отстранены, таких ограничений нет. К примеру, по тому же Алексею Коровашкову. Они могут и, надеюсь, будут принимать участие в соревнованиях».

Напомним, что накануне Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро ISF отстранила от участия в соревнованиях целый ряд российских гребцов. Такое решение федерация приняла, отреагировав на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Помимо Подольской и Дьяченко были дисквалифицированы байдарочница Елена Анюшина и каноисты Алексей Крайтор и Алексей Коровашков. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение Крайтора и Анюшиной.

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